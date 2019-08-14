Под Саратовом по ошибке многодетной матери приписали долг за подаренную газель

СЕГОДНЯ 16:56 2019-08-14T16:56:11+03:00

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Прокураутра Новоузенского района выяснила, что на 39-летнюю многодетную мать необоснованно начисляли налоги.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, с 2015 до 2018 года у женщины с девятью детьми была «Газель», которую подарило региональное руководство.

Несмотря на льготу на транспортный налог и направленный для ее оформления пакет документов женщине приписали долг в 13 тыс. рублей.

Когда та интересовалась высокой суммой, в ответ гражданка слышала, что нужно принести необходимые документы.

В итоге в адрес начальника МРИ ФНС России №9 внесено представление, а задолженность аннулировали.

ИСТОЧНИК KP.RU