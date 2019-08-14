2019-08-14T16:55:38+03:00
Общество

ЖСК «Авиатор 2» пытался необоснованно потребовал с мэрии Саратова 50,9 млн рублей

Кооператив предложил за эти деньги выкупить у него помещение в аварийном доме
Екатерина Семенова
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Арбитражный суд Саратовской области удовлетворил иск администрации города о выкупе нежилого помещения на 1,3 млн рублей.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, ответчик просил за него 50,9 млн рублей.

20 лет назад, в 1999 году, дом №26 по улице Пономарева был признан аварийным и подлежащим сносу. Земельный участок под ним был изъят в муниципальную собственность, а квартиры подлежали расселению.

Спорным осталось нежилое помещение, принадлежащее ЖСК «Авиатор 2». в 2019 году кооператив вышел с иском к администрации города, намереваясь перепродать помещение за 50,9 млн рублей. Стоимость была определена досудебным экспертным заключением.

Администрация оспорила иск. Было установлено, что нежилое помещение ЖСК приобрел за месяц до того, как подал свой иск. При этом кооператив заплатил за него всего лишь 1,3 млн рублей.

Таким образом было доказано, что попытки получить за помещение сумму почти в 50 раз превышающую выкупную стоимость, является неосновательным обогащением.

Арбитражный суд встал на сторону администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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