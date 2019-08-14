Общественники заподозрили в коррупции руководство саратовских кладбищ

СЕГОДНЯ 16:45 2019-08-14T16:45:17+03:00

На местах для воинских захоронений размешали за деньги кого угодно

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Сегодня, 14 августа, на заседании Общественного совета при Саратовской облдуме обсудили вопрос захоронений участников боевых действий.

Председатель организации «Стражи границ» Максим Мальцев рассказал, что на местах, которые по закону должны быть закреплены для захоронения ветеранов, таковых немного, а остальные — гражданские, за которых хорошо заплатили родственники.

Участники заседания отметили, что самих войнов и ветеранов хоронить негде, администрация кладбищ в лучшем случае предлагает места на окраинах.

Представитель региональной прокуратуры Нина Петрова уточнила — согласно постановлению мэра от 2002 года на кладбищах должно быть предусмотрено 900 мест для захоронений ветеранов войн.

В дело может вмешаться прокуратура, возможно, будет проведена проверка кладбищ.

ИСТОЧНИК KP.RU