Пьяная дебоширка напала на врачей в машине «скорой помощи»

СЕГОДНЯ 16:38 2019-08-14T16:38:10+03:00

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В Саратове пьяная женщина напала на «скорую помощь».

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», гражданка повела себя неадекватно, когда ее пытались госпитализировать.

ЧП произошло в Заводском районе. По вызову очевидцев бригада «скорой помощи» попыталась доставить в больницу лежащую на земле женщину. Однако оказалось, что гражданка пьяна и вместо того, чтобы проявить благодарность, напала на врачей.

Уточняется, что женщина не просто устроила дебош в машине, но вырвала прядь волос фельдшеру, а также нанесла медикам телесные повреждения.

По данному факту начата проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU