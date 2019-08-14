Пьяная дебоширка напала на врачей в машине «скорой помощи»
Женщина вырвала у медика клок волос
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В Саратове пьяная женщина напала на «скорую помощь».
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», гражданка повела себя неадекватно, когда ее пытались госпитализировать.
ЧП произошло в Заводском районе. По вызову очевидцев бригада «скорой помощи» попыталась доставить в больницу лежащую на земле женщину. Однако оказалось, что гражданка пьяна и вместо того, чтобы проявить благодарность, напала на врачей.
Уточняется, что женщина не просто устроила дебош в машине, но вырвала прядь волос фельдшеру, а также нанесла медикам телесные повреждения.
По данному факту начата проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU