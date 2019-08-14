За поимку поджигателя правительства Саратовской области дают 100 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 15:49 2019-08-14T16:16:55+03:00

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Полиция Саратова разыскивает парня, подозреваемого в поджоге правительства Саратовской области.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, за предоставление сведений о злоумышленнике дают 100 тыс. рублей.

Приметы подозреваемого: на вид до 25-30 лет, рост 175-180 см, среднего (ближе к худощавому) телосложения, волосы темные (короткие), был одет в куртку темного цвета с капюшоном, футболку светлого цвета с рисунком границ Российской Федерации, брюки (трико) темного цвета.

Обут в кроссовки темные с четырьмя белыми полосами, зашнурованные крестообразно белыми шнурками. При себе имел рюкзак темного цвета.

Напомним, что решение о выплате принимается после задержания злоумышленника.

ИСТОЧНИК KP.RU