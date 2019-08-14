2019-08-14T16:09:38+03:00
Общество

Регоператор подвел итоги первого года работы

Екатерина Семенова
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В министерстве природных ресурсов и экологии Саратовской области состоялось совещание, где были подведены итоги первого года работы Регионального оператора. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Саратовской области Алексей Стрельников, министр Константин Доронин, председатель Саратовского регионального отделения «Российского экологического общества» Юрий Бажуткин и директор Регоператора Михаил Андреев.

Участники мероприятия озвучили основные достижения в новой отрасли по обращению с ТКО, а также обозначили задачи на следующий год. Так, в первый же год работы была легализована основная масса потоков ТКО в зоне деятельности Регоператора. В результате объем поступающих на полигоны отходов вырос с 268 тыс. до 1,5 млн кубометров. Создано более 1 тыс. новых рабочих мест, инвестиции в инфраструктуру вывоза превысили 600 млн рублей.

В числе поставленных на следующий год задач директор Регоператора назвал усиление работы с юридическими лицами, повышение качества коммунальной услуги и уровня собираемости платежей за услугу по обращению с ТКО, разграничение полномочий по вывозу отходов, не относящихся к категории ТКО и другое.

Министр природных ресурсов и экологии региона Константин Доронин в своем выступлении отметил, что нацпроект «Экология» является одним из самых сложных, а мероприятия по комплексному обращению с ТКО — наиболее актуальными и значимыми для граждан.

- В течение года проведена большая совместная работа с Регоператором, органами МСУ и надзорными органами по переходу на новую систему обращения с отходами. Однако, это такая сфера деятельности, в которой расслабляться нельзя ни на день. Постоянное совершенствование качества оказываемых услуг на всех этапах должно привести к главной цели — заметному для общества положительному результату в связи с изменением системы обращения с ТКО, — сказал министр Доронин.

В завершение мероприятия состоялось награждение специалистов Регионального оператора, мусоровывозящих компаний, а также председателя ЖСК «Дизелист» за вклад в становление новой отрасли, развитие экологической безопасности и охраны окружающей среды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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