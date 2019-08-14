В Аткарске нарушительница ПДД пригрозила полицейским броситься под машину

СЕГОДНЯ 15:35 2019-08-14T16:06:50+03:00

Женщина ударила одного из стражей порядка по лицу

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В Саратовской области будут судить 57-летнюю жительницу Аткарска.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, гражданку обвиняют в применении насилия в отношении сотрудника полиции.

По версии следствия, 12 июня женщина перебегала дорогу в неположенном месте. Когда инспекторы ДПС ее остановили и намеревались проводить в отделение, чтобы установить личность, нарушительница попыталась сбежать.

Правоохранители снова ее поймали и разъяснили, что неповиновение полиции является административным нарушением. После этого женщина ударила одного из стражей порядка по лицу и пригрозила броситься под машину, свалив вину на полицейских.

Впоследствии гражданка раскаялась. Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU