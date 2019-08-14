В Аткарске нарушительница ПДД пригрозила полицейским броситься под машину
В Саратовской области будут судить 57-летнюю жительницу Аткарска.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, гражданку обвиняют в применении насилия в отношении сотрудника полиции.
По версии следствия, 12 июня женщина перебегала дорогу в неположенном месте. Когда инспекторы ДПС ее остановили и намеревались проводить в отделение, чтобы установить личность, нарушительница попыталась сбежать.
Правоохранители снова ее поймали и разъяснили, что неповиновение полиции является административным нарушением. После этого женщина ударила одного из стражей порядка по лицу и пригрозила броситься под машину, свалив вину на полицейских.
Впоследствии гражданка раскаялась. Дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU