В Саратове пенсионеру с потерей памяти росгвардейцы помогли вернуться домой
Его заметили на оживленной проезжей части
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Вчера вечером, 13 августа, патруль вневедомственной охраны заметил на улице Симбирская Волжского района Саратова пожилого мужчину, который шел по проезжей части.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии Саратовской области, стражи порядка поняли, что ему угрожает опасность, блокировали транспорт и начали выяснять, откуда пенсионер пришел.
Тот ответил, что не помнит кто он и где живет.
После связи с полицейскими выяснилось, что потерявшегося разыскивают родственники. Гражданина передали инициаторам розыска.
ИСТОЧНИК KP.RU