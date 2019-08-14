20 пасечников пожаловались на гибель пчел в Саратовской области

СЕГОДНЯ 15:08 2019-08-14T15:08:30+03:00

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Министерство сельского хозяйства Саратовской области провело совещание по ситуации с гибелью пчел.

Как сообщили «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре, всего в 2019 году в ведомство поступило около 20 жалоб пасечников на гибель пчел.

Сложная ситуация сложилась в Петровском, Аркадакском, Романовском, Ивантеевском и Калининском районах.

Как было отмечено, причинами гибели пчел является обработка близлежащих полей ядохимикатами без предварительного оповещения пасечников.

ИСТОЧНИК KP.RU