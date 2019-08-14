Фестиваль «Хлебная пристань» пройдет в третий раз

СЕГОДНЯ 15:06 2019-08-14T16:00:28+03:00

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В пресс-центре «КП-Саратов» сегодня, 14 августа, прошла конференция, на которой рассказали о предстоящем фестивале «Хлебная пристань». Он пройдет в Марксе 17 августа уже в третий раз.

- Фестиваль включен в «Национальное событие РФ — 2019». Официальная программа будет проходить с 12:00 до 17:00, — сообщила на конференции председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская.

На мероприятии ожидается концерт, выступление духового оркестра, различные конкурсы, например, «Лучший каравай», «Национальное подворье» и другие. В прошлом году, по словам спикеров, участники создали из хлеба скульптуры парусника и мельницы.

Также будет парад хлеборобов, который, как отметил глава Марксовского района Дмитрий Романов, стал очень популярным в прошлом году.

- На фестиваль приезжали гости со всей Саратовской области и из соседних регионов. В 2018 году была делегация из Германии в 300 человек, — рассказал Романов.

После чествования хлеборобов, которое пройдет на сцене, состоится парад катеров, а также новинка этого года — парад парапланеристов, которые пронесут за собой знамена района и фестиваля.

После парада катеров пройдут различные концерты. Также в 22:00 состоится праздничный фейерверк, а после — дискотека.

Как отметил глава Марковского района, от пристани в Сабуровке, возле аэропорта «Гагарин», на катере можно добраться до Маркса за 40 минут.

- Можно и быстрее, смотря какая погода, — заявил Романов.

Отметим, фестиваль пройдет 17 августа, а новый аэропорт откроется только 20-го.

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ИСТОЧНИК KP.RU