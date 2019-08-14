В Саратовской области мужчине с косой ограничили свободу за угрозы
Сельчанин пригрозил трем гостям
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В селе Мордовский Карай Романовского района Саратовской области пьяный мужчина чуть не убил трех односельчан косой.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, в отношении 66-летнего гражданина было возбуждено уголовное дело по факту угроз убийством.
Суд установил, что 21 июня вечером пьяный мужчина находился у себя дома. К нему пришли трое односельчан, которые искали общего знакомого. Между ними возникла ссора. Подсудимый схватил косу и начал угрожать гостям.
Суд назначил гражданину четыре месяца ограничения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU