В Саратовской области мужчине с косой ограничили свободу за угрозы

СЕГОДНЯ 14:47 2019-08-14T15:49:25+03:00

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В селе Мордовский Карай Романовского района Саратовской области пьяный мужчина чуть не убил трех односельчан косой.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, в отношении 66-летнего гражданина было возбуждено уголовное дело по факту угроз убийством.

Суд установил, что 21 июня вечером пьяный мужчина находился у себя дома. К нему пришли трое односельчан, которые искали общего знакомого. Между ними возникла ссора. Подсудимый схватил косу и начал угрожать гостям.

Суд назначил гражданину четыре месяца ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU