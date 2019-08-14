«Маршруты здоровья» посетили 16 регионов Саратовской области
Всего за время работы «Маршруты здоровья» провели более 3 тыс. консультаций
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В Саратовской области продолжается реализация проекта «Маршруты здоровья», инициированного главой региона Валерием Радаевым.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения региона, в рамках проекта медики проводят «Дни здоровья» в районах области.
С 28 мая 2019 года кардиологи, офтальмологи, неврологи и оториноларингологи посетили 16 районов области.
На прошлой неделе делегация отправилась в Лысогорский район. Медики провели 69 консультаций.
Всего за время работы «Маршрутов здоровья» провели более 3 тыс. консультаций.
ИСТОЧНИК KP.RU