В Саратове дилера-мотоциклиста осудили на 5,5 года
Он отправится в исправительную колонию строгого режима
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Суд признал 18-летнего саратовца виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 27 апреля парень получил у неустановленного лица «соль» и поехал на мотоцикле по Лесозаводской улице в Энгельсе, чтобы сделать закладку.
Однако в этот же день юношу задержали дорожные инспекторы. При задержании у него изъяли почти 18 кг синтетики.
Подсудимый признал свою вину, ему дали 5,5 года исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU