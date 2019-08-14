В Саратове дилера-мотоциклиста осудили на 5,5 года

СЕГОДНЯ 14:26 2019-08-14T15:36:57+03:00

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Суд признал 18-летнего саратовца виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 27 апреля парень получил у неустановленного лица «соль» и поехал на мотоцикле по Лесозаводской улице в Энгельсе, чтобы сделать закладку.

Однако в этот же день юношу задержали дорожные инспекторы. При задержании у него изъяли почти 18 кг синтетики.

Подсудимый признал свою вину, ему дали 5,5 года исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU