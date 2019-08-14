2019-08-14T15:19:08+03:00
Происшествия

Юные угонщики в Саратове врезались на «Газели» в стену жилой многоэтажки

Младший парень давил на педали и рулил, старший — переключал передачи
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В Заводском районе Саратова заведено уголовное дело на двоих несовершеннолетних. В угоне автомобиля подозреваются 14 и 16-летний подростки.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СУ СКР, в ночь с 12 на 13 августа двое приятелей решили покататься на автомобиле. На автостоянке на улице Азина они открыли заднюю дверь «Газели» и, пробравшись через салон, обнаружили в бардачке ключ зажигания. Опыта вождения у юных угонщиков не было, и они управляли транспортным средством совместно: младший сидел за рулем и нажимал педали, старший — переключал рычаг скорости. Выехав с автостоянки, они проехали совсем немного — не справились с управлением и врезались в стену многоэтажного жилого дома.

Выскочившие на улицу жильцы задержали неумелых водителей и сдали их прибывшим полицейским. Подростки все рассказали правоохранителям и искренне пожалели о своем поступке.

Следователи теперь проверяют условия жизни и воспитания мальчиков, затронут проверки и школу, где они учатся. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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