Главную святыню русского Зарубежья в Саратове представит епископ Манхэттенский
Курская Коренная икона Божией Матери «Знамение» будет выставлена в Покровском храме Саратова
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В Саратов 20 августа доставят чудотворную Курскую Коренную икону Божией Матери «Знамение». Встреча святого образа состоится в Покровском храме Саратова 20 августа в 19:00.
Это древняя русская святыня, которая с 1920-х годов находится за пределами России. Принесение ее в Саратовскую епархию станет большим событием для православных христиан.
Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин и сопровождающий икону епископ Манхэттенский Николай из русской Православной церкви Заграницей выступят перед собравшимися, затем проведут молебен.
ИСТОЧНИК KP.RU