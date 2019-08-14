Главную святыню русского Зарубежья в Саратове представит епископ Манхэттенский

СЕГОДНЯ 13:49 2019-08-14T15:07:36+03:00

Курская Коренная икона Божией Матери «Знамение» будет выставлена в Покровском храме Саратова

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В Саратов 20 августа доставят чудотворную Курскую Коренную икону Божией Матери «Знамение». Встреча святого образа состоится в Покровском храме Саратова 20 августа в 19:00.

Это древняя русская святыня, которая с 1920-х годов находится за пределами России. Принесение ее в Саратовскую епархию станет большим событием для православных христиан.

Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин и сопровождающий икону епископ Манхэттенский Николай из русской Православной церкви Заграницей выступят перед собравшимися, затем проведут молебен.

ИСТОЧНИК KP.RU