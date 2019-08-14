2019-08-14T15:06:10+03:00
Общество

Торговцы с площади перед ДК «Россия» переместились во дворы и скверы

Михаил Исаев поручил разобраться с этим [видео]
Екатерина Семенова
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Михаил Исаев о ларьках на 3-й Дачной.

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Торговцы с площади Ленина, которые ранее занимали территорию перед ДК «Россия» в Саратове, переместились во дворы и скверы.

Об этом глава Саратова Михаил Исаев рассказал на постоянно действующем совещании в мэрии, заявив, что поступает множество жалоб от местных жителей.

- Я прошу ввести жесткий контроль со стороны торгового управления, администрации Ленинского района, чтобы никаких стационарных объектов, палаток, ящиков, не было, — потребовал Михаил Исаев.

Напомним, по решению Арбитражного суда Саратова, с 14 августа торговля перед ДК «Россия» считается незаконной. Михаил Исаев дал поручение благоустроить территорию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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