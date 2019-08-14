Торговцы с площади перед ДК «Россия» переместились во дворы и скверы
Михаил Исаев о ларьках на 3-й Дачной.
Торговцы с площади Ленина, которые ранее занимали территорию перед ДК «Россия» в Саратове, переместились во дворы и скверы.
Об этом глава Саратова Михаил Исаев рассказал на постоянно действующем совещании в мэрии, заявив, что поступает множество жалоб от местных жителей.
- Я прошу ввести жесткий контроль со стороны торгового управления, администрации Ленинского района, чтобы никаких стационарных объектов, палаток, ящиков, не было, — потребовал Михаил Исаев.
Напомним, по решению Арбитражного суда Саратова, с 14 августа торговля перед ДК «Россия» считается незаконной. Михаил Исаев дал поручение благоустроить территорию.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
У ДК «Россия» начали сносить торговые ларьки
На 3-й Дачной завершаются последние часы работы рынка, который был тут многие годы
ИСТОЧНИК KP.RU