СЕГОДНЯ 13:35 2019-08-14T13:37:15+03:00

На записи видно, как огнеборцы тушат открытое пламя

Изменить размер текста: A A

В социальных сетях появилось видео пожара у автосалона Renault в Саратове.

Кадры в группе «Саратов онлайн» опубликовал Алексей Ильяшенко. На записи видно, как огнеборцы тушат открытое пламя.

Напомним, в ГУ МЧС по Саратовской области «КП-Саратов» сообщили, что на Московском шоссе, 10а горит труба газопровода.

На месте работают пять единиц техники.

По предварительным данным, пострадавших нет. Площадь пожара, по данным МЧС, составила 20 кв. м.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/725911" frameborder="0"></iframe> Пожар у автосалона Renault в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU