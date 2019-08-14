Появилось видео пожара у автосалона Renault в Саратове
На записи видно, как огнеборцы тушат открытое пламя
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В социальных сетях появилось видео пожара у автосалона Renault в Саратове.
Кадры в группе «Саратов онлайн» опубликовал Алексей Ильяшенко. На записи видно, как огнеборцы тушат открытое пламя.
Напомним, в ГУ МЧС по Саратовской области «КП-Саратов» сообщили, что на Московском шоссе, 10а горит труба газопровода.
На месте работают пять единиц техники.
По предварительным данным, пострадавших нет. Площадь пожара, по данным МЧС, составила 20 кв. м.
Пожар у автосалона Renault в Саратове.
ИСТОЧНИК KP.RU