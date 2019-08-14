Исаев: Повышать тарифы на транспорт в Саратове в ближайшее время не будут

СЕГОДНЯ 12:48 2019-08-14T12:49:19+03:00

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Повышения цен на проезд в общественном транспорте Саратова в ближайшее время не будет.

- Перевозчики отозвали уведомления о намерении изменить тариф, — сообщил в своем Instagram-канале глава Саратова Михаил Исаев.

Напомним, информация о возможном повышении тарифов до 28-30 рублей вызвала общественный резонанс. Вчера, 13 августа, в администрации Саратова прошел круглый стол, на котором представители власти категорически высказались против роста тарифов.

ИСТОЧНИК KP.RU