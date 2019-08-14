На площади Свободы в Энгельсе появится игровая площадка и скейт-парк

СЕГОДНЯ 12:36 2019-08-14T12:46:27+03:00

Проектирование начнется в этом году

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На площади Свободы, 19 в Энгельсе Саратовской области обустроят многофункциональную спортплощадку для занятия баскетболом, волейболом и футболом, а также скейт-парк.

Как рассказал в своем Instagram глава Энгельсского района Дмитрий Тепин, такое решение было принято им по предложениям жителей.

- Даю поручение градостроителям, архитекторам, чтобы в этом году провели проектные работы, а реализовали — в следующем, — заявил Тепин.

Напомним, ранее глава района посетил пустующий участок, отметил его заброшенное состояние и попросил горожан выражать свои пожелания по поводу того, что здесь можно разместить. Кроме территории на площади Свободы, 19, жители Энгельса высказали видение, как следует благоустроить другие районы. Каждая идея, по словам Тепина, будет рассмотрена.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/725897" frameborder="0"></iframe> Дмитрий Тепин рассказал о планах по строительству спортплощадки в Энгельсе.

ИСТОЧНИК KP.RU