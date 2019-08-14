В Саратове парень отметил окончание университета избиением одногруппницы
Теперь он должен ей 300 тыс. рублей
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В Саратове суд признал 25-летнего самарца виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в ночь с 4 на 5 июля парень отмечал в Затоне окончание обучения в университете со своими товарищами.
Веселье прервалось его ссорой с 28-летней одногруппницей. Он стукнул ее по голове, из-за чего девушка рухнула на бетон и потеряла сознание.
Согласно заключению эксперта, потерпевшей причинен тяжкий вред здоровью.
Парень признал свою вину, ему дали три года условного срока и обязала выплатить девушке 300 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU