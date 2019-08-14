В Саратове парень отметил окончание университета избиением одногруппницы

СЕГОДНЯ 12:25 2019-08-14T12:36:06+03:00

Теперь он должен ей 300 тыс. рублей

Изменить размер текста: A A

В Саратове суд признал 25-летнего самарца виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в ночь с 4 на 5 июля парень отмечал в Затоне окончание обучения в университете со своими товарищами.

Веселье прервалось его ссорой с 28-летней одногруппницей. Он стукнул ее по голове, из-за чего девушка рухнула на бетон и потеряла сознание.

Согласно заключению эксперта, потерпевшей причинен тяжкий вред здоровью.

Парень признал свою вину, ему дали три года условного срока и обязала выплатить девушке 300 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU