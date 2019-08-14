Мошенники обращаются к саратовским бизнесменам от имени инспекции труда

СЕГОДНЯ 12:03 2019-08-14T12:07:28+03:00

Они предлагают откупиться от предстоящей проверки

Изменить размер текста: A A

От имени Госинспекции труда саратовским предпринимателям звонят мошенники. Об этот «КП-Саратов» сообщили в ГИТ.

Схема проста — звонящие по телефону представляются сотрудниками инспекции и рассказывают, что в отношении организации готовится проверка. Чтобы она завершилась благополучно для компании, ее руководству предлагают заплатить определенную сумму «для приобретения необходимого комплекта документов».

В последнее время в ГИТ поступило немало сообщений о подобных звонках.

Саратовские организации просят не поддаваться уловкам мошенников и напоминают, что государственные инспекторы труда не осуществляют обзвон работодателей.

ИСТОЧНИК KP.RU