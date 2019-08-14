Мошенники обращаются к саратовским бизнесменам от имени инспекции труда
От имени Госинспекции труда саратовским предпринимателям звонят мошенники. Об этот «КП-Саратов» сообщили в ГИТ.
Схема проста — звонящие по телефону представляются сотрудниками инспекции и рассказывают, что в отношении организации готовится проверка. Чтобы она завершилась благополучно для компании, ее руководству предлагают заплатить определенную сумму «для приобретения необходимого комплекта документов».
В последнее время в ГИТ поступило немало сообщений о подобных звонках.
Саратовские организации просят не поддаваться уловкам мошенников и напоминают, что государственные инспекторы труда не осуществляют обзвон работодателей.
ИСТОЧНИК KP.RU