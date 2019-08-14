2019-08-14T12:07:28+03:00
Происшествия

Мошенники обращаются к саратовским бизнесменам от имени инспекции труда

Они предлагают откупиться от предстоящей проверки
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От имени Госинспекции труда саратовским предпринимателям звонят мошенники. Об этот «КП-Саратов» сообщили в ГИТ.

Схема проста — звонящие по телефону представляются сотрудниками инспекции и рассказывают, что в отношении организации готовится проверка. Чтобы она завершилась благополучно для компании, ее руководству предлагают заплатить определенную сумму «для приобретения необходимого комплекта документов».

В последнее время в ГИТ поступило немало сообщений о подобных звонках.

Саратовские организации просят не поддаваться уловкам мошенников и напоминают, что государственные инспекторы труда не осуществляют обзвон работодателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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