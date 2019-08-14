В Саратове дочь забила престарелую мать бутылкой с водой

СЕГОДНЯ 11:50 2019-08-14T11:59:22+03:00

Приступ гнева возник после того, как пенсионерка не смогла сама лечь в кровать

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Во Фрунзенском районе Саратовской области женщину подозревают в убийстве пожилой матери.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

74-летняя погибшая проживала с 44-летней дочерью в квартире на улице Рабочая.

Следствие считает, что в ночь на 10 августа женщина проснулась от посторонних звуков — оказалось, что ее мать сама спустилась с кровати на пол. При этом пожилая гражданка самостоятельно не смогла вновь лечь на кровать. Дочь также не смогла ее поднять и в гневе принялась бить пенсионерку.

- Она стала наносить матери удары по лицу, голове конечностям и телу руками и ногами, а также полуторалитровой бутылкой, наполненной водой, — рассказали в СУ СКР.

После этого дочь вновь отправилась спать, оставив мать на полу, а утром нашла ее мертвой.

Подозреваемая позвонила отцу, который жил отдельно, тот вызвал медиков и полицию.

Экспертиза показала, что причина смерти — тупая сочетанная травма тела и травматический шок.

Решается вопрос о мере пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU