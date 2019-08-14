2019-08-14T12:00:05+03:00
Общество

Саратовец стал победителем турнира по городошному спорту

Состязания прошли в Москве
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 10 по 17 августа 2019 года в Москве проходит международный турнир по городошному спорту.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязаниях принимают участие команды из восьми регионов России и Республики Беларусь.

Саратовец Никита Черненко стал лучшим среди юношей до 14 лет, второе место занял воспитанник татищевского лицея Сергей Тютин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24