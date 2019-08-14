Саратовец стал победителем турнира по городошному спорту
Состязания прошли в Москве
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С 10 по 17 августа 2019 года в Москве проходит международный турнир по городошному спорту.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязаниях принимают участие команды из восьми регионов России и Республики Беларусь.
Саратовец Никита Черненко стал лучшим среди юношей до 14 лет, второе место занял воспитанник татищевского лицея Сергей Тютин.
ИСТОЧНИК KP.RU