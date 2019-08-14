Сотрудника полиции в Саратове задержали за требование денег от подозреваемого
В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении бывшего полицейского.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его подозревают в мошенничестве в крупном размере.
Следствие считает, что 25 мая он, будучи оперуполномоченным уголовного розыска, сопровождал гражданина в следственный орган. Полицейский сообщил подозреваемому в мошенничестве мужчине, что может помочь избежать ареста.
За это он потребовал 300 тыс. рублей. Деньги он просил перевести ему от родителей задержанного, угрожая, что, в противном случае, к их сыну будет применено насилие.
В тот же день сумма была перечислена.
Преступление выявили сотрудники собственной безопасности ГУ МВД области. Бывший сотрудник полиции задержан.
ИСТОЧНИК KP.RU