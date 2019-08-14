Мэр Саратова оценил изгнание торговцев с площади перед ДК «Россия»
Михаил Исаев заявил о грядущем благоустройстве этой территории
Торговцы покинули площадь перед 3 ДачнойФото: Екатерина Семенова
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Мэр Саратова Михаил Исаев заявил о принципиальной позиции властей по удалению с площади перед ДК «Россия» в Ленинском районе торговых ларьков и палаток.
Он считает ликвидацию торговли в этом месте правильным шагом, тем более он закреплен судебными решениями. Об этом мэр сказал в ходе совещания в администрации утром 14 августа.
Главе Ленинского района Ладе Мокроусовой дано поручение подготовиться к благоустройству этой территории.
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ИСТОЧНИК KP.RU