2019-08-14T11:26:01+03:00
Общество

Мэр Саратова оценил изгнание торговцев с площади перед ДК «Россия»

Михаил Исаев заявил о грядущем благоустройстве этой территории
Поделиться:
Торговцы покинули площадь перед 3 ДачнойТорговцы покинули площадь перед 3 ДачнойФото: Екатерина Семенова
Изменить размер текста:

Мэр Саратова Михаил Исаев заявил о принципиальной позиции властей по удалению с площади перед ДК «Россия» в Ленинском районе торговых ларьков и палаток.

Он считает ликвидацию торговли в этом месте правильным шагом, тем более он закреплен судебными решениями. Об этом мэр сказал в ходе совещания в администрации утром 14 августа.

Главе Ленинского района Ладе Мокроусовой дано поручение подготовиться к благоустройству этой территории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мэрия: С 14 августа торговля перед ДК «Россия» считается незаконной

Арбитражный суд отклонил жалобу ООО «Рекламный мир» о возвращении участка

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24