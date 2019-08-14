В Саратовской области стали реже разводиться

СЕГОДНЯ 09:51 2019-08-14T09:54:03+03:00

Показатель упал на 32,6%, по сравнению с первыми шестью месяцами 2018 года

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Жители Саратовской области за первое полугодие 2019 стали меньше разводиться.

По данным Росстата, показатель упал на 32,6%, по сравнению с этим же временным периодом 2018 года. Реже расставаться также решили супруги в Магаданской и Псковской областях, на Чукотке.

Тенденция продолжается по всей стране — с января по июнь в органах ЗАГС зафиксировано 231 тыс. записей о расторжении брака — на 21,8% меньше, чем в 2018.

Желающих создать семью также стало меньше, на 21,8%. За первое полугодие 2019 года узами брака себя скрепили всего 666,2 тыс. пар.

ИСТОЧНИК KP.RU