В перевернувшемся в Солнечном японском авто пострадала женщина

СЕГОДНЯ 09:38 2019-08-14T11:39:24+03:00

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Стало известно о пострадавших в аварии 13 августа на улице Тархова.

Там в восемь утра после столкновения с Renault Sandero перевернулся на крышу автомобиль Datsun on-Do. По предварительным данным, именно водитель японской машины нарушил правила проезда перекрестков и врезался в Sandero.

В результате столкновения 56-летний шофер французского авто и 61-летняя пассажирка Datsun госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU