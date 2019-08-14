В перевернувшемся в Солнечном японском авто пострадала женщина
Виновник аварии не получил травм
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Стало известно о пострадавших в аварии 13 августа на улице Тархова.
Там в восемь утра после столкновения с Renault Sandero перевернулся на крышу автомобиль Datsun on-Do. По предварительным данным, именно водитель японской машины нарушил правила проезда перекрестков и врезался в Sandero.
В результате столкновения 56-летний шофер французского авто и 61-летняя пассажирка Datsun госпитализированы.
ИСТОЧНИК KP.RU