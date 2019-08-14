В Юбилейном поселке Саратова 15 августа отключат воду

СЕГОДНЯ 09:20 2019-08-14T09:37:26+03:00

Сегодня, 14 августа, для жителей Кировского и Ленинского районов организовали подвоз

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Специалисты ООО «Концессии водоснабжения — Саратова» заменяют оборудования в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. В Заводском районе вчера, 13 августа, капитально отремонтировали запорную арматуру на водоводе и насосной станции, установили четыре задвижки.

А сегодня, 14 августа, работы идут на территории Кировского и Ленинского районов. В зону входят 1, 2, 3, 4 и 5-я Дачные и Стрелку.

Организован подвоз воды:

- пересечение Алексеевской и Наумовской — 10:00 – 11:00 и 16:00 – 17:00;

- проспект 50 лет Октября, 74 — 11:30 – 12:30 и 17:30 – 18:30;

- Танкистов, 61 — 13:00 – 14:00 и 19:00 – 20:00;

- Лунная, 5 — 10:00 – 11:00 и 16:00 – 17:00;

- Мира, 9 — 11:30 – 12:30 и 17:30 – 18:30;

- Панфилова, 7 — 13:00 – 14:00 и 19:00 – 20:00.

Также завтра, 15 августа, на целый день — с 6:00 до 22:00 — будет отключена вода в поселке Юбилейный.

Водоснабжения не будет в некоторых домах на улицах: Братьев Никитиных, Федоровская, Менякина, Усть-Курдюмская, Исаева, Радужная, Воскресенская, Державинская, газовая, Скоморохова, Хрустальная, Самойловская, Саловская, 1-й проезд Скоморохова, Большая Долинная, Муленкова, 3-й проезд Муленкова, Уютная, 1 и 2 и 3-й Овсяной проезд, Камчатская, Шевыревская, совхоз «Комбайн», Апрельская.

Также отключат подачу воды в частные дома на улицах: Пшеничная, Алых Роз, Андреева, Дудаковская, Сиреневая, Верхняя, Прохладная, Возрождения, Троицкая, Троицкий проезд, Светлая, Соловьиная роща, Соловьиный проезд, 1 и 2-й Светлые проезды, Сетевая, Белых Рос, Нижний прохладный проезд, Рассветная, 1-й Рассветный проезд, Большая Рассветная, Сетевой проезд, Тенистая, Хвойная, Ямальская, Летняя, Зимняя, Соколиная, Белоснежная, Ясная, Тополиная, Парусная, 1-й Летний проезд, Спасская, Есаульская, Владимирская, Межевая, Челиева, Лучезарная, Мартовская, Декоративная, Цветочная, Июльская, 1 и 2-я Цветочные, Апрельская, Нижняя Сорговая, Михайловская, 1 и 2-й Михайловские проезды, Калининская, 2-й Малый Калининский проезд, 1, 2, 3 и 4-й Нижнесорговые проезды, Ивантеевская, 1-11-й Усть-Курдюмские проезды, Бешнова, Лобанова, Московского, Новосельцева, Екатериновская, Ртищевская, Малая Ртищевская, Новобурасская, Красноармейская, поселки УПТК и Кардан, Челиева, 16, ЖК «Зеленая Долина», ЖК «Образцово», ЦДК.

ИСТОЧНИК KP.RU