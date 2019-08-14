1,6% жителей Саратовской области живут в зоне отсутствия цифрового ТВ

СЕГОДНЯ 09:20 2019-08-14T09:46:34+03:00

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Через два месяца, с 14 октября, в Саратовской области прекратится аналоговое телевещание.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики региона, до сих пор 1,6% жителей проживают в зоне, не охваченной цифровым вещанием.

В так называемых белых зонах просмотр ТВ возможен только с помощью спутникового оборудования.

- Четыре провайдера могут обеспечить жителей таких районов 20 каналами в цифровом качестве без взимания абонентской платы. Кроме того, операторы связи готовы предоставить комплект оборудования по льготной цене около 4,5 тыс. рублей, что ниже рыночной примерно в два с половиной раза, — рассказали в Минпроме.

При этом адресная поддержка на покупку приставок, антенн и спутниковых тарелок не предусмотрена.

ИСТОЧНИК KP.RU