Трое балаковцев заплатят 370 тыс. рублей за 12 вырубленных дубов

СЕГОДНЯ 09:19 2019-08-14T09:44:35+03:00

Они сделали из деревьев веники

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Суд признал 33 и 67-летних жителей Балакова виновными в незаконной вырубке 12 дубов.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в первой половине августа мужчины сговорились, пришли в ближайший лес и осуществили свой план ради того, чтобы сделать веники.

Преступную деятельность пересекли после телефонного звонка главному лесничему от неравнодушного жителя.

Своими действиями граждане причинили ущерб на общую сумму более 370 тыс. рублей.

Суд дал им по два года лишения свободы, а также обязал возместить деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU