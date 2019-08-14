Под Марксом в ДТП пострадал младенец
Девочку с матерью доставили в больницу
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Вечером 13 августа в Марксовском районе Саратовской области случилось ДТП, в котором пострадала девочка и ее мать.
Авария случилась на 371-м км дороги Самара — Волгоград. По предварительным данным региональной ГИБДД, 40-летний водитель Volkswagen Polo, который вез младенца с матерью, врезался в «Ладу Калина» под управлением 33-летнего мужчины.
Пострадавшую девочку 2019 года рождения и ее мать госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU