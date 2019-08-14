На пруду села Солянка двое собутыльников забили третьего

СЕГОДНЯ 09:35 2019-08-14T09:35:52+03:00

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В Новоузенском районе Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении двух мужчин, которые до смерти забили третьего.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия разыгралась вблизи поселка Солянка в ночь на 10 августа.

По версии следствия, 32-летний житель хутора Ближний распивал алкоголь с тремя приятелями. 48-летний собутыльник обвинил его в краже телефона, и остальные — 26 и 46 лет — начали избивать потерпевшего.

Вскоре компания помирилась, села в машину, чтобы проехать по ближайшим населенным пунктам. Однако во время прогулки мужчины вновь начали ссору. 26 и 46-летний злоумышленники продолжали избивать потерпевшего, а в районе пруда у села Солянка вытащили 32-летнего мужчины на берег.

- 26-летний молодой человек нанес ему четыре удара ногой в голову, а 46-летний, взяв деревянную палку, ударил по спине, после чего мужчины скрылись, — рассказали в СУ СКР.

Тело погибшего было найдено после того, как 11 августа его брат заявил о пропаже родственника. Изначально полиция нашла его приятелей, которые признались в преступлении и указали, где оставили труп. Мужчины были задержаны.

ИСТОЧНИК KP.RU