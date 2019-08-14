Найден подрядчик для реконструкции проспекта Кирова

СЕГОДНЯ 08:47 2019-08-14T09:31:32+03:00

Ранее эта организация строила лыжный стадион и бульвар Героев Отечества

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Аукцион на реконструкцию проспекта Кирова все же состоялся.

Вчера вечером, 13 августа, на сайте госзакупок появилась единственная заявка на этот лот, от ООО «Строительная компания «Система».

Организация подошла по всем требованиям, ее признали победителем.

Теперь подрядчику предстоит за 228 млн 274 тыс. рублей сделать ливневки, тротуары, установить дорожные знаки и малые архитектурные формы, заняться освещением.

Работы нужно завершить до 15 октября.

Напомним, ранее строительная компания возводила бульвар Героев Отечества, лыжный стадион. В планах «Системы» на этот год — заняться детскими садами на Миллеровской и Артиллерийской улицах, а также на 9-й Дачной.

ИСТОЧНИК KP.RU