Саратов входит в пятерку регионов с самыми недобросовестными родителями

СЕГОДНЯ 08:45 2019-08-14T09:30:23+03:00

За год возбуждено 70 уголовных дел

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Саратовская область вошла в пятерку регионов России по числу уголовных дел о недобросовестном отношении родителей к детям.

Такие данные приводит РБК со ссылкой на Генпрокуратуру.

По данным 2018 года, в Саратовской области зафиксировано 70 уголовных дел в отношении недобросовестных родителей. Это четвертое место по России. Тройка «лидеров»: Оренбург, Башкирия и Пермь.

Но в то же время, Саратовская область не входит в пятерку регионов с самым частым лишением родительских прав.

Также, по данным министерства просвещения и Росстата, наш регион не в числе «лидеров» по жестокому обращению с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU