В Саратове у слесаря из иномарки украли видеорегистратор и инструменты

СЕГОДНЯ 08:41 2019-08-14T08:41:58+03:00

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В Саратове полиция вчера, 13 августа, нашла подозреваемого в краже из машины.

- Заявление от 36-летнего слесаря по ремонту авто поступило утром 14 февраля. Он рассказал, что в период с пяти вечера 13 февраля кто-то украл из его Kia Cerato видеорегистратор Allwinner A23 и набор инструментов Ombra OMT94S12. Потерпевшему был причинен ущерб на 5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители возбудили уголовное дело и через полгода задержали 36-летнего безработного рецидивиста. Он признался в преступлении, ему была выписана подписка о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU