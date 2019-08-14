2019-08-14T08:15:11+03:00
Происшествия

Из автобусной кассы в гостинице Балакова украли деньги и телефон

Подозреваемым в краже оказался 39-летний рецидивист
Ольга Симонова
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В Балакове полиция вчера, 13 августа, задержала подозреваемого в краже.

- Сообщение о преступлении поступило в 05:25 4 августа. Гражданин рассказал, что кто-то сломал пластиковую дверь и проник в автобусную кассу, находящуюся в гостинице по улице Ленина. Добычей злоумышленника стали 16,5 тыс. рублей, кассовый аппарат и телефон Alcatel, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Однако заявление в дежурную часть не поступило, так как владельца в Балакове не было.

Полиция все равно задержала злоумышленника. Подозреваемым оказался 39-летний мужчина, ранее уже привлекавшийся за кражи.

В отношении него возбуждено уголовное дело и выписана подписка о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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