2019-08-14T08:31:26+03:00
Происшествия

На трассе под Саратовом в перевернувшейся «шестерке» погиб водитель

Мужчина не справился с управлением
Екатерина Семенова
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Вечером 13 августа на 7-м км автодороги Красный Кут — Лебедевка в Саратовской области случилось смертельное ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла в 22:50.

По предварительной версии, автомобиль ВАЗ-2106 под управлением 63-летнего мужчины вылетел в кювет. ГИБДД считает, что он мог не справиться с управлением.

От полученных травм водитель скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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