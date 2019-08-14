Под Саратовом пенсионер зарезал гулящую жену

СЕГОДНЯ 08:20 2019-08-14T08:56:13+03:00

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В Новоузенском районе Саратовской области муж зарезал жену.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено 10 августа в одном из сел.

По версии следствия, 60-летняя женщина вернулась домой под утро, что разозлило ее 69-летнего мужа. Он начал предъявлять претензии о ее разгульном и запойном образе жизни. Женщина ответила, что может себе позволить такое поведение.

Не стерпев обиды, пенсионер, который в тот момент резал яблоки, ударил супругу ножом в живот. После этого он вызвал «скорую помощь», но женщина скончалась на следующий день в больнице от повреждения внутренних органов.

Орудие преступления. Фото СУ СКР по Саратовской области

Свою вину мужчина признал полностью. Возбуждено и расследуется уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

ИСТОЧНИК KP.RU