2019-08-13T17:29:07+03:00
Спорт

Илья Захаров посетит матчи чемпионата мира по пляжному футболу в Саратове

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду ради этого отложил поездку в Москву
Александр Уриевский
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..Фото: Александр Уриевский
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Олимпийский Чемпион Лондона, прыгун в воду Илья Захаров, которого пригласили на матчи чемпионата России по пляжному футболу в Саратове, решил перенести свой отъезд в Москву.

Как стало известно «КП-Саратов», чемпион по прыжкам в воду Захаров с супругой отдыхает дома, в Саратове и планировал отъезд уже 13 августа для начала подготовки к олимпийскому отбору.

По словам Сергея Кормилицына, президента ФК «Дельта», Илья Захаров первоначально не собирался посещать матчи саратовской команды по пляжному футболу. Но когда лично побывал на возведенном на Театральной площади стадионе, принял решение остаться в Саратове до конца недели.

Кроме олимпийского чемпиона, приглашения на игры ФК «Дельта» получили и другие известные саратовские спортсмены. Посмотреть матчи чемпионата России с трибун могут все желающие, вход на игры свободный. Они пройдут с 14 по 18 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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