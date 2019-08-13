Мать-кукушка из Ртищева задолжала дочери 47 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 17:05 2019-08-13T17:10:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Суд признал 35-летнюю жительницу Ртищева виновной в неуплате средств на содержание своей 12-летней дочери.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, женщину уже привлекали за это правонарушение, однако она вновь полгода не обращала внимание на ребенка.

Гражданка задолжала подростку 47 тыс. рублей, за что ее отправили на четыре месяца исправительных работ с удержанием 20% от зарплаты в казну государства.

ИСТОЧНИК KP.RU