2019-08-13T16:55:33+03:00
Общество

Саратов завершает подготовку к чемпионату мира по пожарно-спасательному спорту

Представлены башни с улучшенным покрытием
Дарья Вострикова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Сегодня, 13 августа, на стадионе «Локомотив» в Саратове журналисты ознакомились с подготовкой площадки к предстоящему чемпионату мира по пожарно-спасательному спорту.

Олег Хамбиков, представитель МЧС, начальник ФГКУ «3 отряд ФПС по Саратовской области», отметил, что на сегодняшний день подготовка снарядов завершена на 85%. Уже 18 августа в город приедет мужская сборная России, которая начнет тренировки.

Алексей Лебеденко, специалист по учебно-тренировочным башням из Ульяновска, пояснил, что в этом году будут представлены новые башни, с улучшенным покрытием. Это позволит показать лучшие результаты и, вероятно, улучшить мировые рекорды.

Напомним, юбилейный чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту пройдет в Саратове с 8 по 16 сентября 2019 года.

Порядка 600 человек попробуют свои силы в подъеме по штурмовой лестнице, в преодолении 100-метровой полосы препятствий, боевом развертывании и эстафете.

Состязания пройдут на Театральной площади и стадионе «Локомотив».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петровск встретил участников автопробега "От Павлодара до Ленинграда" Олега и Ольгу Николашиных
Панков о ремонте трассы Саратов-Озинки: Дело анахренизмом пахнет
У ДК "Россия" начали сносить торговые ларьки
Илья Захаров посетит матчи чемпионата мира по пляжному футболу в Саратове
В Саратове могут перенести аэродром, где учился летать Гагарин
Мать-кукушка из Ртищева задолжала дочери 47 тыс. рублей
На этюды в Хвалынске вышли более 100 художников
Переход на прямой договор с ООО «КВС»: порядок действий
На завод по переработке пшеницы в Балашовском районе потратят 19 млрд рублей
Николай Панков осмотрел отремонтированные дворы в Красном Куте
Саратовские гребцы взяли медали всероссийских соревнований
В Саратов приедут футболисты из Бразилии и Италии
С коров Саратовской области надоили 77,8 тыс. тонн молока
Начато проектирование третьего моста через Волгу
Мэрия: С 14 августа торговля перед ДК «Россия» считается незаконной
Питерка и Шиханы — в числе самых недисциплинированных плательщиков за услугу по обращению с ТКО
В Саратовской области будут производить сырье для атомных станций