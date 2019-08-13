Саратов завершает подготовку к чемпионату мира по пожарно-спасательному спорту

СЕГОДНЯ 16:43 2019-08-13T16:55:33+03:00

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Сегодня, 13 августа, на стадионе «Локомотив» в Саратове журналисты ознакомились с подготовкой площадки к предстоящему чемпионату мира по пожарно-спасательному спорту.

Олег Хамбиков, представитель МЧС, начальник ФГКУ «3 отряд ФПС по Саратовской области», отметил, что на сегодняшний день подготовка снарядов завершена на 85%. Уже 18 августа в город приедет мужская сборная России, которая начнет тренировки.

Алексей Лебеденко, специалист по учебно-тренировочным башням из Ульяновска, пояснил, что в этом году будут представлены новые башни, с улучшенным покрытием. Это позволит показать лучшие результаты и, вероятно, улучшить мировые рекорды.

Напомним, юбилейный чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту пройдет в Саратове с 8 по 16 сентября 2019 года.

Порядка 600 человек попробуют свои силы в подъеме по штурмовой лестнице, в преодолении 100-метровой полосы препятствий, боевом развертывании и эстафете.

Состязания пройдут на Театральной площади и стадионе «Локомотив».

ИСТОЧНИК KP.RU