Саратов завершает подготовку к чемпионату мира по пожарно-спасательному спорту
Сегодня, 13 августа, на стадионе «Локомотив» в Саратове журналисты ознакомились с подготовкой площадки к предстоящему чемпионату мира по пожарно-спасательному спорту.
Олег Хамбиков, представитель МЧС, начальник ФГКУ «3 отряд ФПС по Саратовской области», отметил, что на сегодняшний день подготовка снарядов завершена на 85%. Уже 18 августа в город приедет мужская сборная России, которая начнет тренировки.
Алексей Лебеденко, специалист по учебно-тренировочным башням из Ульяновска, пояснил, что в этом году будут представлены новые башни, с улучшенным покрытием. Это позволит показать лучшие результаты и, вероятно, улучшить мировые рекорды.
Напомним, юбилейный чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту пройдет в Саратове с 8 по 16 сентября 2019 года.
Порядка 600 человек попробуют свои силы в подъеме по штурмовой лестнице, в преодолении 100-метровой полосы препятствий, боевом развертывании и эстафете.
Состязания пройдут на Театральной площади и стадионе «Локомотив».
ИСТОЧНИК KP.RU