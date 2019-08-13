Николай Панков осмотрел отремонтированные дворы в Красном Куте

СЕГОДНЯ 16:29 2019-08-13T16:44:51+03:00

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В этом году в Красном Куте в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» отремонтированы четыре дворовых территории. Депутат Госдумы Николай Панков осмотрел с жителями благоустроенные дворы на улице Рабочая.

На этой территории, где расположено несколько жилых домов, дворы не ремонтировались уже около 30 лет. Жители проявили активность как при обсуждении проекта, так и в период работ. И сейчас, по их словам, у них есть несколько замечаний к подрядчику.

Николай Панков вместе с жителями осмотрел дворовые территории, выслушал людей. Обратил внимание на то, что не обеспечено водоотведение, и в период дождей должны появляться лужи. Жители это подтвердили, высказав также замечания к обустройству отмостки, канализационных люков и так далее.

- Вы слушайте, что вам люди говорят. После ремонта они видят улучшения, но отмечают и недостатки, которые надо устранить, — обратился к подрядчику Николай Панков, отметив, что местная власть и отделение партии должны взять на контроль этот вопрос.

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Представители подрядной организации обещали устранить недочеты в ближайшее время.

Еще до начала работ все планы по ремонту дворов обсуждались с жителями. В итоге, помимо запланированных работ по установке бордюров, асфальтированию, установке скамеек и урн, на улице Московская обустроили пешеходную дорожку, по которой ходят на занятия ученики школы №3. А по просьбе автовладельцев дома №25 по улице Садовая предусмотрели парковочные места. Также завозили грунт и обустраивали клумбы. В числе обязательных условий жителей было и обеспечение удобного проезда для автомобилей экстренных служб.

- С активными жителями обязательно продолжим вместе работать на благо района. Такие общественные советы хорошо себя зарекомендовали. Председатель Госдумы Вячеслав Володин все свои проекты реализует при общественном контроле и участии жителей. И после завершения проектов люди продолжают следить за состоянием построенных или отремонтированных объектов. Думаю, будет правильно, если вы будете участвовать в решении вопросов благоустройства родного города. Его облик во многом зависит от вас, — обратился к жителям Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU