Саратовские гребцы взяли медали всероссийских соревнований

СЕГОДНЯ 16:15 2019-08-13T16:24:06+03:00

В состязаниях приняли участие около 700 человек

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В Казани завершилось первенство России и всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок до 19 лет.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязаниях приняли участие около 700 спортсменов из 33 регионов РФ.

Михаил Завгороднев и Артем Султанов из команды Саратовской области заняли третье место в каноэ-двойке на дистанции 1 тыс. метров. Дмитрий Моргунов стал вторым в байдарке-одиночке на дистанции 500 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU