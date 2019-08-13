2019-08-13T16:21:59+03:00
Спорт

В Саратов приедут футболисты из Бразилии и Италии

В среду стартует этап чемпионата по пляжному футболу
Александр Уриевский
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..Фото: Александр Уриевский
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На возведенном в центре Саратова стадионе для пляжного футбола прошла пресс-конференция руководства саратовского ФК «Дельта» и министра молодежной политики, спорта и туризма Александра Абросимова.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», мероприятие было посвящено стартующему 14 августа этапу чемпионата России по пляжному футболу.

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

- Центр для пляжных видов спорта в Саратове есть в планах. И есть понимание в Минспорта РФ по его открытию здесь. Мы будем готовить проект, чтобы в 2020 году подать его и начать строительство, — отметил министр Александр Абросимов.

Президент клуба «Дельта» Сергей Кормилицын отметил, что после того, как за счет территории пляжа расширили дорогу в Затон, у населения угас интерес к пляжному футболу.

- Появление не только тренировочной площадки в районе коллектора на набережной, но и нового крытого стадиона, о чем говорит министр, позволит расширить интерес к пляжному футболу, — уверен Сергей Кормилицын.

На играх чемпионата в Саратове, которые стартуют уже 14 августа, зрители увидят игроков не только сборной России, но и Бразилии, Швейцарии, Италии, Беларуси, Испании.

- Фактически у нас сыграют наши Рональдо и Месси пляжного футбола, — отметил Кормилицын.

Саратов готовится встречать чемпионат мира по пляжному футболу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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