В Саратов приедут футболисты из Бразилии и Италии
На возведенном в центре Саратова стадионе для пляжного футбола прошла пресс-конференция руководства саратовского ФК «Дельта» и министра молодежной политики, спорта и туризма Александра Абросимова.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», мероприятие было посвящено стартующему 14 августа этапу чемпионата России по пляжному футболу.
.Фото: Александр Уриевский
- Центр для пляжных видов спорта в Саратове есть в планах. И есть понимание в Минспорта РФ по его открытию здесь. Мы будем готовить проект, чтобы в 2020 году подать его и начать строительство, — отметил министр Александр Абросимов.
Президент клуба «Дельта» Сергей Кормилицын отметил, что после того, как за счет территории пляжа расширили дорогу в Затон, у населения угас интерес к пляжному футболу.
- Появление не только тренировочной площадки в районе коллектора на набережной, но и нового крытого стадиона, о чем говорит министр, позволит расширить интерес к пляжному футболу, — уверен Сергей Кормилицын.
На играх чемпионата в Саратове, которые стартуют уже 14 августа, зрители увидят игроков не только сборной России, но и Бразилии, Швейцарии, Италии, Беларуси, Испании.
- Фактически у нас сыграют наши Рональдо и Месси пляжного футбола, — отметил Кормилицын.
Саратов готовится встречать чемпионат мира по пляжному футболу.
ИСТОЧНИК KP.RU