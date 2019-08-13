2019-08-13T16:18:32+03:00
Общество

С коров Саратовской области надоили 77,8 тыс. тонн молока

По сравнению с прошлым годом, показатель вырос
Дарья Вострикова
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Коровы Саратовской области, по состоянию на 12 августа, дали 77,8 тыс. тонн молока.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства региона, показатель составляет 101,9% к уровню 2018 года.

Отметим, что валовой надой молока за сутки составляет 375 тонн.

В производстве лидируют Марксовский, Базарно-Карабулакский, Пугачевский, Калининский, Татищевский и Новобурасский районы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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