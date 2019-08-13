С коров Саратовской области надоили 77,8 тыс. тонн молока
По сравнению с прошлым годом, показатель вырос
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Коровы Саратовской области, по состоянию на 12 августа, дали 77,8 тыс. тонн молока.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства региона, показатель составляет 101,9% к уровню 2018 года.
Отметим, что валовой надой молока за сутки составляет 375 тонн.
В производстве лидируют Марксовский, Базарно-Карабулакский, Пугачевский, Калининский, Татищевский и Новобурасский районы.
ИСТОЧНИК KP.RU