Ребенок-инвалид из Балакова несколько месяцев не получал нужное лекарство

СЕГОДНЯ 14:52 2019-08-13T16:06:52+03:00

Его обязаны обеспечивать медикаментом до конца лечения

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Прокуратура Балакова организовала проверку по факту не обеспечения ребенка-инвалида лекарственными препаратами.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, в 2019 году несовершеннолетнему давали препарат, однако поставки прервались в июне. Тратиться пришлось родителям.

При этом региональный Минздрав закупал лекарство «МНН-Этосуксимид».

Министерству вручили представление об обязанности обеспечивать ребенка препаратом до конца его лечения.

Дело находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU