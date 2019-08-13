2019-08-13T16:06:52+03:00
Общество

Ребенок-инвалид из Балакова несколько месяцев не получал нужное лекарство

Его обязаны обеспечивать медикаментом до конца лечения
Дарья Вострикова
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Прокуратура Балакова организовала проверку по факту не обеспечения ребенка-инвалида лекарственными препаратами.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, в 2019 году несовершеннолетнему давали препарат, однако поставки прервались в июне. Тратиться пришлось родителям.

При этом региональный Минздрав закупал лекарство «МНН-Этосуксимид».

Министерству вручили представление об обязанности обеспечивать ребенка препаратом до конца его лечения.

Дело находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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