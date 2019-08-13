В поселке Солнечный орудует воровка роз

СЕГОДНЯ 14:13 2019-08-13T14:17:55+03:00

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Вчера, 12 августа, в паблике «Солнечный Саратов» соцсети «ВКонтакте» местные жители опубликовали видео воровства.

По словам горожан, некая женщина приходит в 10-й микрорайон Солнечного-2 и ворует розы.

В доказательство своих слов анонимный автор сообщения опубликовал видео.

- Она не в первый раз ходит. Смотрите, исчезла из виду. Ничего, сейчас второй раз придет, — комментирует закадровый голос.

На кадрах видно, как женщина ходит с пакетом по территории и что-то в него кладет.

В комментариях один из местных жителей отметил, что раньше на этом месте было три куста роз.

Горожане сошлись во мнении, что оставлять эту ситуацию нельзя и как минимум внушение женщине провести можно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1072" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/725702" frameborder="0"></iframe> Похитительница роз в поселке Солнечный.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU