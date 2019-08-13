В поселке Солнечный орудует воровка роз
Вчера, 12 августа, в паблике «Солнечный Саратов» соцсети «ВКонтакте» местные жители опубликовали видео воровства.
По словам горожан, некая женщина приходит в 10-й микрорайон Солнечного-2 и ворует розы.
В доказательство своих слов анонимный автор сообщения опубликовал видео.
- Она не в первый раз ходит. Смотрите, исчезла из виду. Ничего, сейчас второй раз придет, — комментирует закадровый голос.
На кадрах видно, как женщина ходит с пакетом по территории и что-то в него кладет.
В комментариях один из местных жителей отметил, что раньше на этом месте было три куста роз.
Горожане сошлись во мнении, что оставлять эту ситуацию нельзя и как минимум внушение женщине провести можно.
Похитительница роз в поселке Солнечный.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU