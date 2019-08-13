В Саратовской области до конца года должны ввести инвестпроекты на 60 млрд рублей

СЕГОДНЯ 14:12 2019-08-13T15:30:01+03:00

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На заседании Совета по инвестициям в правительстве Саратовской области обсудили реализацию национальных проектов.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», было озвучено, что конечный результат будет измеряться не только рейтингами, но и оценкой жителей.

При этом было заявлено, что по доходам жителей Саратовская область отстает от среднероссийских показателей, зафиксировано сокращение инвестиций в основной капитал, а ввод домов упал на 15%.

Сейчас ставятся задачи вернуть темпы роста экономики, а в среднесрочной перспективе — войти в число устойчивых экономик по регионам.

Губернатор Валерий Радаев перечислил конкретные цели в каждой отрасли экономики. Уже завершены 53 инвестпроекта общим финансированием 48 млрд рублей. Одним из крупнейших назван новый аэропорт «Гагарин», который уже 18 августа ждет пробный рейс из Москвы. В этом году должны завершить еще 40 проектов стоимостью 60 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU