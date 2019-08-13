В Саратовской области могут создать центр малотоннажной химии
В правительстве Саратовской области 13 августа проходит заседание Совета по инвестициям при губернаторе Валерии Радаеве.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», к обсуждению членам Совета предложено три проекта.
Первый — проект создания центра малотоннажной химии, который представляет Саратовский электроприборостроительный завод имени Орджоникидзе. Второй — завод по глубокой переработке зерна пшеницы для производства аминокислот в Балашовском районе. Его представляет ООО «Саратовские биотехнологии». Третий — комплексное развитие территории с тематическим парком в районе поселка Долгий Буерак. Этот проект представляет фонд ДОМ.РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU