В Саратовской области могут создать центр малотоннажной химии

СЕГОДНЯ 13:47 2019-08-13T13:54:40+03:00

В правительстве проходит Совет по инвестициям

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В правительстве Саратовской области 13 августа проходит заседание Совета по инвестициям при губернаторе Валерии Радаеве.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», к обсуждению членам Совета предложено три проекта.

Первый — проект создания центра малотоннажной химии, который представляет Саратовский электроприборостроительный завод имени Орджоникидзе. Второй — завод по глубокой переработке зерна пшеницы для производства аминокислот в Балашовском районе. Его представляет ООО «Саратовские биотехнологии». Третий — комплексное развитие территории с тематическим парком в районе поселка Долгий Буерак. Этот проект представляет фонд ДОМ.РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU