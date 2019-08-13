2019-08-13T13:47:39+03:00
Общество

Никто не хочет реконструировать проспект Кирова в Саратове

Цена контракта превышает 228 млн рублей
Дарья Вострикова
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На второй аукцион по реконструкции проспекта Кирова в Саратове снова никто не заявился. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Первый раз итоги подводили 1 августа, однако желающих заменить плитку, ливневки и разметку на главной улице города за 228 млн и 278 тыс. рублей, такова начальная цена контракта, так и не нашлось.

Подрядчик, который выиграет электронный аукцион, должен завершить все работы до 15 октября.

Напомним, что проспект Кирова стал победителем рейтингового голосования в качестве территории для благоустройства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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