Никто не хочет реконструировать проспект Кирова в Саратове
Цена контракта превышает 228 млн рублей
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На второй аукцион по реконструкции проспекта Кирова в Саратове снова никто не заявился. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
Первый раз итоги подводили 1 августа, однако желающих заменить плитку, ливневки и разметку на главной улице города за 228 млн и 278 тыс. рублей, такова начальная цена контракта, так и не нашлось.
Подрядчик, который выиграет электронный аукцион, должен завершить все работы до 15 октября.
Напомним, что проспект Кирова стал победителем рейтингового голосования в качестве территории для благоустройства.
ИСТОЧНИК KP.RU